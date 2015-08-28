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Пиковая дама

Пиковая дама

Партия в двух действиях. А. С. Пушкин «Пиковая дама». Сценическая версия Дмитрия Краснова.

Сюжет захватывающий. Гениальный автор мастерски держит интригу и до последнего момента сохраняет все в тайне. «Пиковая дама» наполнена загадкой и мистикой, азартом и тщеславием, смесью фантастики и реальности, любовью и отчаянными поступками. Пушкин еще раз подтверждает, что деньги в жизни не самое главное.

Главный герой повести никогда не брал в руки карты. Но его приятель открывает ему тайну… о том, что одна дама знает секрет о трех выигрышных картах, благодаря которому можно все время выигрывать. И тут начинается новая жизнь нашего героя…

В спектакле заняты артисты:

  • Лизавета Ивановна — Марина Лагутина
  • Германн -Алексей Яблонский
  • Томский — Егор Гречнев
  • Нарумов — Николай Вострецов
  • Сурин — Артём Александров
  • Игрок 1 -Максим Игнатов
  • Игрок 2 — Артём Майдуров
  • Графиня — Засл. арт. Р. Ф. Светлана Таршис
  • Чекалинский — Вадим Нефедов
  • Дама 1 — Засл. арт. Р. Ф. Наталья Жданова
  • Дама 2 — Ирина Товологина
  • Дама 3 — Юлия Барабаш
  • Дама 4 — Нинель Платонова
  • Графиня в молодости, Мамзель — Наталья Илецкая
  • Камердинер — Александр Халилеев

Режиссер — Дмитрий Краснов
Художник — Ирина Блохина
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов
Репетитор по вокалу — Валентина Меркулова

Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
4 января 2017, среда
18:00
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