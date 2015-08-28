Пиковая дама
Партия в двух действиях.
Сюжет захватывающий. Гениальный автор мастерски держит интригу и до последнего момента сохраняет все в тайне. «Пиковая дама» наполнена загадкой и мистикой, азартом и тщеславием, смесью фантастики и реальности, любовью и отчаянными поступками. Пушкин еще раз подтверждает, что деньги в жизни не самое главное.
Главный герой повести никогда не брал в руки карты. Но его приятель открывает ему тайну… о том, что одна дама знает секрет о трех выигрышных картах, благодаря которому можно все время выигрывать. И тут начинается новая жизнь нашего героя…
В спектакле заняты артисты:
- Лизавета Ивановна — Марина Лагутина
- Германн -Алексей Яблонский
- Томский — Егор Гречнев
- Нарумов — Николай Вострецов
- Сурин — Артём Александров
- Игрок 1 -Максим Игнатов
- Игрок 2 — Артём Майдуров
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Графиня — Засл. арт.
Р. Ф. СветланаТаршис
- Чекалинский — Вадим Нефедов
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Дама 1 — Засл. арт.
Р. Ф. НатальяЖданова
- Дама 2 — Ирина Товологина
- Дама 3 — Юлия Барабаш
- Дама 4 — Нинель Платонова
- Графиня в молодости, Мамзель — Наталья Илецкая
- Камердинер — Александр Халилеев
Режиссер — Дмитрий Краснов
Художник — Ирина Блохина
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов
Репетитор по вокалу — Валентина Меркулова