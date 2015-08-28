Партия в двух действиях. А. С. Пушкин «Пиковая дама». Сценическая версия Дмитрия Краснова.

Сюжет захватывающий. Гениальный автор мастерски держит интригу и до последнего момента сохраняет все в тайне. «Пиковая дама» наполнена загадкой и мистикой, азартом и тщеславием, смесью фантастики и реальности, любовью и отчаянными поступками. Пушкин еще раз подтверждает, что деньги в жизни не самое главное.

Главный герой повести никогда не брал в руки карты. Но его приятель открывает ему тайну… о том, что одна дама знает секрет о трех выигрышных картах, благодаря которому можно все время выигрывать. И тут начинается новая жизнь нашего героя…

В спектакле заняты артисты:

Лизавета Ивановна — Марина Лагутина

Германн -Алексей Яблонский

Томский — Егор Гречнев

Нарумов — Николай Вострецов

Сурин — Артём Александров

Игрок 1 -Максим Игнатов

Игрок 2 — Артём Майдуров

Графиня — Засл. арт. Р. Ф. Светлана Таршис

Таршис Чекалинский — Вадим Нефедов

Дама 1 — Засл. арт. Р. Ф. Наталья Жданова

Жданова Дама 2 — Ирина Товологина

Дама 3 — Юлия Барабаш

Дама 4 — Нинель Платонова

Графиня в молодости, Мамзель — Наталья Илецкая

Камердинер — Александр Халилеев

Режиссер — Дмитрий Краснов

Художник — Ирина Блохина

Балетмейстер — Марина Макарова

Музыкальное оформление — Максим Морозов

Репетитор по вокалу — Валентина Меркулова