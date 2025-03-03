3 марта: искусство в таблицах и джинсы, которые стали символом перемен

Доброе утро! Врываемся в первую весеннюю неделю Ждем наступления тепла и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха поднимется до +1 градуса.

После выхода на пенсию многие люди ищут новые увлечения, чтобы занять свое время и развить творческие способности. Однако японец Тацуо Хориучи пошел по уникальному пути, выбрав для своего хобби программу, которая обычно ассоциируется с расчетами и офисной работой — Microsoft Excel.

Тацуо Хориучи начал создавать свои картины в Excel, когда решил, что не хочет тратить время на изучение сложных графических редакторов. Он использовал свои навыки работы с этой программой, чтобы экспериментировать с формами и цветами, создавая настоящие произведения искусства. В его работах можно увидеть не только техническое мастерство, но и глубокое понимание композиции и цветовой палитры.

В 2006 году его усилия были отмечены на международном уровне, когда он стал лауреатом премии Excel Authoshape Art Contest. Это событие стало важной вехой в его карьере, подтвердив, что даже простые инструменты могут быть использованы для создания великолепных художественных работ.

Хориучи продолжает развивать свое увлечение и делится своими произведениями с широкой аудиторией. Его работы вдохновляют других людей на поиск нестандартных путей для самовыражения и напоминают о том, что искусство не имеет границ.

Сегодня наслаждаемся мотивами Daft Punk - Instant Crush ft. Julian Casablancas.

В мире шахмат редко происходят события, которые выходят за рамки доски. Однако недавний аукцион, организованный гроссмейстером Магнусом Карлсеном, привлек внимание не только шахматных фанатов, но и широкой общественности. На продажу были выставлены джинсы итальянского бренда Corneliani, ставшие причиной его дисквалификации на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода.

Карлсен приобрел эти стильные джинсы всего за $500, но на аукционе они были проданы за впечатляющие $36,000. Эта сумма не просто отражает интерес к личной истории чемпиона, но и демонстрирует поддержку шахматного сообщества.

Вырученные средства будут направлены на благородные цели: поддержку шахматных клубов, организацию турниров и развитие программ наставничества для детей. Таким образом, инцидент с джинсами, который мог бы оставить негативный след в карьере гроссмейстера, обернулся возможностью для положительных изменений в шахматном мире.

Фотограф Алексей Скалин запечатлел удивительное природное явление на трассе «Колыма» — величественные бугры пучения. Эти уникальные формы, созданные зимой, становятся настоящим украшением зимнего пейзажа. В этой фотоподборке мы прощаемся с зимой, наслаждаясь красотой и загадочностью природы.

Невероятного настроения!