Пиковая дама
18 и 24 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
18 декабря 2020, пятница
19:00
24 декабря 2020, четверг
18:30
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
3 января, воскресенье 11:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽