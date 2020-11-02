3 ноября в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Евгений Онегин». В «Ночь искусств» вы вновь сможете окунуться в атмосферу прекрасного пушкинского текста и современных мелодий. Проведите этот вечер в компании «Евгения Онегина». Не волнуйтесь, мест хватит всем, ведь «Ночь искусств - 2020» ТЮЗ проводит онлайн!

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте» .