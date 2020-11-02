Евгений Онегин
3 ноября в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Евгений Онегин». В «Ночь искусств» вы вновь сможете окунуться в атмосферу прекрасного пушкинского текста и современных мелодий. Проведите этот вечер в компании «Евгения Онегина». Не волнуйтесь, мест хватит всем, ведь «Ночь искусств - 2020» ТЮЗ проводит онлайн!
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
3 ноября 2020, вторник
20:00
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
21 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽