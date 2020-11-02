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Евгений Онегин

Евгений Онегин

3 ноября в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Евгений Онегин». В «Ночь искусств» вы вновь сможете окунуться в атмосферу прекрасного пушкинского текста и современных мелодий. Проведите этот вечер в компании «Евгения Онегина». Не волнуйтесь, мест хватит всем, ведь «Ночь искусств - 2020» ТЮЗ проводит онлайн!

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
3 ноября 2020, вторник
20:00
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Касса
Вражда
Купить билет
6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Digimortal
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21 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Раскаленный город
Купить билет
21 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
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