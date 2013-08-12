Улетная комедия в 2-х действиях. Перевод с французского и сценическая редакция Э.М.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик: заслуженный художник России Александр Дубровин.

Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут.

О, Париж! Ах, эти легкомысленные французы! По их мнению, жизнь только тогда жизнь, когда кровь играет.

Вот и холостяк Бернар организовал для себя замечательное времяпрепровождение: обзавелся тремя девушками сразу — американкой, француженкой и немкой. Нет, они не любовницы — они невесты! И каждая думает, что она единственная. Все три невесты — стюардессы, каждая имеет свой ключ от дома. А как они не встречаются? О, это надо было организовать, математически выверить. Земля вертится, а вместе с ней в разных часовых поясах и невесты Бернара. Три раза в неделю он меняет не только невесту, но и кухню, привычки, образ жизни.

У приехавшего из провинциального Экса Робера, школьного друга Бернара, голова пошла кругом от одних только рассказов.

И надо же такому случиться, что именно в день приезда Робера, настал черный час. Отлаженный механизм Бернара дал сбой. Все три девушки — Мэри, Мишель и Марта — оказались одновременно в одном месте, и практически в одно и то же время каждая открыла дверь своим ключом.

Мужайся, Бернар! Очнись, Робер! В результате непeресказуемой интриги и умопомрачительных поворотов сюжета уже ни на что не надеявшиеся герои, каждый, вынул свой выигрышный билет! И даже незаменимая служанка Берта получила к своему жалованью надбавку в двадцать процентов!

Пьеса «Боинг-Боинг» вошла в «Книгу рекордов Гиннеса», как наиболее часто исполняющаяся за рубежом французская пьеса. Автор посвятил «Боинг-Боинг» своей любимой Жермен, без которой не было бы этой пьесы.

Действующие лица и исполнители:

Бернар — Юрий Богородицкий.

Берта — Мария Попова, Мария Соловьева.

Робер — Дмитрий Чепушканов.

Мишель — Лариса Киеня.

Марта — Ольга Баурина, Мария Соловьева.

Мэри — Инна Тарада.