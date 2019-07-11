В Доме Белявского пройдет встреча с мультипликатором Ириной Рубиной, автором фильма «Джаз-оргия». Встреча входит в программу выставки «Движение воображения», которая проходит в ТИАМе. Представленные на выставке фильмы — это участники и призёры российских и международных фестивалей. Впрочем, главные экспонаты выставки не фильмы, а подготовительные материалы к ним — эскизы, раскадровки, рисунки, кадры анимации, коллажи, фотодокументация, которые вполне могут рассматриваться, как самостоятельные произведения.

Гости познакомятся с обширной палитрой нефигуративных мультфильмов со всего мира, начиная с прадедушек абстрактного фильма (таких как Норман Макларен, Оскар Фишингер) и заканчивая живущими современниками (Теодор Ушев, Эрика Рассел, Мирай Мизу, Стивен Волошин и другие).

В конце этого мини экскурса Ирина Рубина расскажет о своей личной встрече с Авангардом и Джазом и как она привела к созданию анимационного фильма «Джаз Оргия».

Стоимость: по входному билету.

«Джаз Оргия» — самый динамичный и сочный мультфильм выставки «Движение воображения», которая в продлится в Доме Крафта до 21 июля. На выставке представлены 15 фильмов отечественных авторов. Это художники, которые не боятся экспериментировать, ищут новые пути и методы в анимации, выходят за рамки стандартов, удивляя находками как зрителей, так и своих коллег.