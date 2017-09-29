афиша
афиша
Регистрация
Презентация антологии комиксов «Диссонанс»

Презентация антологии комиксов «Диссонанс»

В далёких альтернативных мирах происходят необычные и красочные истории: человек добивается любви Луны, нерадивая ведьма ворует золотых ежей, а смешные детишки сражаются за чашку чая. К сожалению, рассмотреть их можно лишь с помощью специального прибора, который нам как раз доставили из 9972 года! Мы встроили его в наш новый сборник, чтобы и вы смогли погрузиться в иные реальности, а может даже и реальность за пределами всех реальностей.

Куратор и идеолог проекта Андрей Лукин, сооснователь издательства Parallel Comics и Влад Верба расскажут, как создали самый новаторский проект в современной индустрии комиксов.

Вход свободный. Можно будет приобрести сборник на встрече — его стоимость составляет 550 Р.

Где и когда?
Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
3 октября 2017, вторник
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.