Презентация антологии комиксов «Диссонанс»

В далёких альтернативных мирах происходят необычные и красочные истории: человек добивается любви Луны, нерадивая ведьма ворует золотых ежей, а смешные детишки сражаются за чашку чая. К сожалению, рассмотреть их можно лишь с помощью специального прибора, который нам как раз доставили из 9972 года! Мы встроили его в наш новый сборник, чтобы и вы смогли погрузиться в иные реальности, а может даже и реальность за пределами всех реальностей.

Куратор и идеолог проекта Андрей Лукин, сооснователь издательства Parallel Comics и Влад Верба расскажут, как создали самый новаторский проект в современной индустрии комиксов.

Вход свободный. Можно будет приобрести сборник на встрече — его стоимость составляет 550 Р.