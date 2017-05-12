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Ночь музеев в экзотариуме

Ночь музеев в экзотариуме

Тульский экзотариум расскажет о двуногих и четвероногих туляках.

Мир не принадлежит только человеку, в такой своеобразной «коммунальной квартире» природы бесчисленное множество жильцов. Интеллигентные и практически незаметные соседи часто страдают от самых активных и шумных — людей! О диких животных Тулы и окрестностей, а также о том, как понять, кто живет совсем рядом, расскажут в Тульском экзотариуме на акции «Ночь музеев». Всех посетителей обещают напоить душистым чаем из ароматных и полезных растений, и, конечно же, поведают о свойствах каждого компонента. К примеру, в смородине полезны не только ягоды, но и веточки и листья, в них витамина С даже больше, а ещё необходимые организму минералы и фитонциды. Кроме того, вечернее время в экзотариуме — самое интересное! Ведь именно тогда просыпаются ночные животные, которые в обычное время работы экспозиции дремлют.

Вход — платный, подробности по телефону 47−53−92.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
20 мая 2017, суббота
18:00
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