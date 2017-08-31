Ключ истории
Тульский военно-исторический музей приглашает на квест-игру «Ключ истории».
Не знаете, чем скрасить свой субботний досуг? Прикоснитесь к живой истории и посмотрите на музей с неожиданной стороны, приняв участие в квест-игре «Ключ истории»! Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Реке Времени в далёкое прошлое нашего края. Тайны Тульских засек, дворянских домов и многие другие увлекательные загадки ждут своих первооткрывателей. Хорошее настроение и незабываемые впечатления гарантированы!
Стоимость участия: взрослые — 250 рублей, пенсионеры, студенты — 150 рублей, школьники — 100 рублей.
Где и когда?
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
2 сентября 2017, суббота
12:00
2 сентября 2017, суббота
18:00
3 сентября 2017, воскресенье
12:00
3 сентября 2017, воскресенье
18:00
9 сентября 2017, суббота
12:00
9 сентября 2017, суббота
18:00
10 сентября 2017, воскресенье
12:00
10 сентября 2017, воскресенье
18:00
16 сентября 2017, суббота
12:00
16 сентября 2017, суббота
18:00
17 сентября 2017, воскресенье
12:00
17 сентября 2017, воскресенье
18:00
23 сентября 2017, суббота
12:00
23 сентября 2017, суббота
18:00
24 сентября 2017, воскресенье
12:00
24 сентября 2017, воскресенье
18:00
30 сентября 2017, суббота
12:00
30 сентября 2017, суббота
18:00