Тульский военно-исторический музей приглашает на квест-игру «Ключ истории».

Не знаете, чем скрасить свой субботний досуг? Прикоснитесь к живой истории и посмотрите на музей с неожиданной стороны, приняв участие в квест-игре «Ключ истории»! Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Реке Времени в далёкое прошлое нашего края. Тайны Тульских засек, дворянских домов и многие другие увлекательные загадки ждут своих первооткрывателей. Хорошее настроение и незабываемые впечатления гарантированы!

Стоимость участия: взрослые — 250 рублей, пенсионеры, студенты — 150 рублей, школьники — 100 рублей.