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Ключ истории

Ключ истории

Тульский военно-исторический музей приглашает на квест-игру «Ключ истории».

Не знаете, чем скрасить свой субботний досуг? Прикоснитесь к живой истории и посмотрите на музей с неожиданной стороны, приняв участие в квест-игре «Ключ истории»! Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Реке Времени в далёкое прошлое нашего края. Тайны Тульских засек, дворянских домов и многие другие увлекательные загадки ждут своих первооткрывателей. Хорошее настроение и незабываемые впечатления гарантированы!

Стоимость участия: взрослые — 250 рублей, пенсионеры, студенты — 150 рублей, школьники — 100 рублей.

 

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
2 сентября 2017, суббота
12:00
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2 сентября 2017, суббота
18:00
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3 сентября 2017, воскресенье
12:00
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