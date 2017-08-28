День знаний в музее Крылова
Встречаем осень «Праздником цветов»! В программе:
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выставка-конкурс школьных букетов, демонстрация музейных флористических композиций, которые в этом году будут посвящены 115-летию со дня рождения
П. Н. Крыловаи 20-летию музея;
- детский музейный праздник «В гостях у феи цветов», где юные гости услышат легенды, музыку, стихи, посвященные цветам, увидят их в изображении разных художников, примут участие в конкурсах и викторинах и даже повстречают сказочный цветок папоротника!
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
1 сентября 2017, пятница
11:00