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День знаний в музее Крылова

День знаний в музее Крылова

Встречаем осень «Праздником цветов»! В программе:

  • выставка-конкурс школьных букетов, демонстрация музейных флористических композиций, которые в этом году будут посвящены 115-летию со дня рождения П. Н. Крылова и 20-летию музея;
  • детский музейный праздник «В гостях у феи цветов», где юные гости услышат легенды, музыку, стихи, посвященные цветам, увидят их в изображении разных художников, примут участие в конкурсах и викторинах и даже повстречают сказочный цветок папоротника!
Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
1 сентября 2017, пятница
11:00
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