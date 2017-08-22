День рождения Льва Толстого

Фотография из фондов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»:

. Н. Толстой . Фрагмент фотографии « Л. Н. Толстой и И.Е. Репин».

1908 г., 18 декабря

В день 189-й годовщины со дня рождения Льва Николаевича Толстого, 9 сентября 2017 года, в Ясной Поляне пройдут традиционные торжественные мероприятия.

Праздник начнется в 10.00, когда гости усадьбы соберутся, чтобы послушать традиционное «Слово о Толстом». Известные российские писатели — участники Международных Писательских встреч — поделятся своими суждениями о том, насколько толстовские мысли созвучны современному обществу.

В этот день вход на территорию Ясной Поляны будет свободным. С 11:00 до 13.00 для посетителей будут проводиться бесплатные 10-минутные экскурсии по Дому писателя и Флигелю Кузминских, а с 14:00 все желающие смогут приобрести билеты на стандартные обзорные экскурсии.

В 13.00 на площадке перед Домом писателя состоится концерт Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова . В исполнении музыкального коллектива прозвучат произведения Петра Чайковского, Александра Гольденвейзера, Сергея Танеева, а также русские народные песни.

Хор им. Свешникова

Гольденвейзер и Танеев были близкими друзьями семьи и часто гостили в Ясной Поляне, где исполняли произведения любимых композиторов Толстого — В. А. Моцарта , Ф. Шопена, Р. Шумана, Л. ван Бетховена, П. И. Чайковского , М. И. Глинки .

Лев Толстой был известным любителем и знатоком музыки. Писатель мог часами не отходить от фортепиано, играть в четыре руки с Софьей Андреевной или детьми. Он даже обучал музыкальной грамоте и пению учеников своей Яснополянской школы.

О том, как тонко чувствовал музыку Лев Николаевич, можно судить по воспоминанию его сына — композитора и пианиста Сергея Львовича Толстого: «Я не встречал в жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец».