День рождения Льва Толстого
Фотография из фондов музея-усадьбы
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»:
. Н. Толстой. Фрагмент фотографии « Л. Н. Толстой и И.Е. Репин».
1908 г., 18 декабря
В день 189-й годовщины со дня рождения Льва Николаевича Толстого, 9 сентября 2017 года, в Ясной Поляне пройдут традиционные торжественные мероприятия.
Праздник начнется в 10.00, когда гости усадьбы соберутся, чтобы послушать традиционное «Слово о Толстом». Известные российские писатели — участники Международных Писательских встреч — поделятся своими суждениями о том, насколько толстовские мысли созвучны современному обществу.
В этот день вход на территорию Ясной Поляны будет свободным. С 11:00 до 13.00 для посетителей будут проводиться бесплатные 10-минутные экскурсии по Дому писателя и Флигелю Кузминских, а с 14:00 все желающие смогут приобрести билеты на стандартные обзорные экскурсии.
В 13.00 на площадке перед Домом писателя состоится концерт Государственного академического русского хора им.
Хор им. Свешникова
Гольденвейзер и Танеев были близкими друзьями семьи и часто гостили в Ясной Поляне, где исполняли произведения любимых композиторов Толстого —
Лев Толстой был известным любителем и знатоком музыки. Писатель мог часами не отходить от фортепиано, играть в четыре руки с Софьей Андреевной или детьми. Он даже обучал музыкальной грамоте и пению учеников своей Яснополянской школы.
О том, как тонко чувствовал музыку Лев Николаевич, можно судить по воспоминанию его сына — композитора и пианиста Сергея Львовича Толстого: «Я не встречал в жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец».
Исполнив знаменитые произведения на родине Льва Толстого, Государственный хор им.