Жизнь и творчество П. Н. Крылова

Экскурсия посвящена творчеству нашего земляка, выдающегося советского художника Порфирия Никитича Крылова (1902 — 1990).

П. Н. Крылов — народный художник СССР, Герой Социалистического труда, действительный член Академии художеств СССР, почётный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, входил в знаменитую триаду художников-карикатуристов Кукрыниксов.

Более 1500 произведений живописи, графики, архивных документов было передано в дар музею самим художником и его сыновьями. Богатейшее наследие, представленное в экспозиции, позволяет проследить все этапы творческого пути художника. Впечатление дополнит рассказ экскурсовода.

Экскурсии проходят по предварительной записи по телефону (4872) 41−04- 60.