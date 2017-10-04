Жизнь и творчество П. Н. Крылова
Экскурсия посвящена творчеству нашего земляка, выдающегося советского художника Порфирия Никитича Крылова (1902 — 1990).
Более 1500 произведений живописи, графики, архивных документов было передано в дар музею самим художником и его сыновьями. Богатейшее наследие, представленное в экспозиции, позволяет проследить все этапы творческого пути художника. Впечатление дополнит рассказ экскурсовода.
Экскурсии проходят по предварительной записи по телефону (4872) 41−04- 60.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
4 октября 2017, среда
10:00
5 октября 2017, четверг
10:00
6 октября 2017, пятница
10:00
7 октября 2017, суббота
10:00
8 октября 2017, воскресенье
10:00
9 октября 2017, понедельник
10:00
10 октября 2017, вторник
10:00
11 октября 2017, среда
10:00
12 октября 2017, четверг
10:00
13 октября 2017, пятница
10:00
14 октября 2017, суббота
10:00
15 октября 2017, воскресенье
10:00
16 октября 2017, понедельник
10:00
17 октября 2017, вторник
10:00
18 октября 2017, среда
10:00
19 октября 2017, четверг
10:00
20 октября 2017, пятница
10:00
21 октября 2017, суббота
10:00
22 октября 2017, воскресенье
10:00
23 октября 2017, понедельник
10:00
24 октября 2017, вторник
10:00