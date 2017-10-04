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Жизнь и творчество П. Н. Крылова

Жизнь и творчество П. Н. Крылова

Экскурсия посвящена творчеству нашего земляка, выдающегося советского художника Порфирия Никитича Крылова (1902 — 1990).

П. Н. Крылов — народный художник СССР, Герой Социалистического труда, действительный член Академии художеств СССР, почётный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, входил в знаменитую триаду художников-карикатуристов Кукрыниксов.

Более 1500 произведений живописи, графики, архивных документов было передано в дар музею самим художником и его сыновьями. Богатейшее наследие, представленное в экспозиции, позволяет проследить все этапы творческого пути художника. Впечатление дополнит рассказ экскурсовода.

Экскурсии проходят по предварительной записи по телефону (4872) 41−04- 60.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
4 октября 2017, среда
10:00
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5 октября 2017, четверг
10:00
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6 октября 2017, пятница
10:00
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