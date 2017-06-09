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Железнодорожные вокзалы и станции Тулы и Тульской области

Железнодорожные вокзалы и станции Тулы и Тульской области

Начало строительства железной дороги Москва — Курск общественность встретила с подъёмом. Вот как об этом писали «Русские ведомости»: «Давно желанная Южная дорога строится… Все рады, все с нетерпением ожидают новой чугунки».

Первоначальный проект дороги обходил Тулу стороной: от Серпухова на Калугу и далее в Орёл. И лишь многочисленные петиции тульских купцов и помещиков к Александру II склонили железнодорожную ветку к Туле.

На лекции слушатели подробно познакомятся с историей Московско-Курской железной дороги, узнают об истории Московского и Ряжского вокзалов, станций «Тарусская», «Козлова Засека», «Жданка». Мероприятие будет сопровождаться показом иллюстративного материала.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
23 июня 2017, пятница
18:00
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