Железнодорожные вокзалы и станции Тулы и Тульской области

Начало строительства железной дороги Москва — Курск общественность встретила с подъёмом. Вот как об этом писали «Русские ведомости»: «Давно желанная Южная дорога строится… Все рады, все с нетерпением ожидают новой чугунки».

Первоначальный проект дороги обходил Тулу стороной: от Серпухова на Калугу и далее в Орёл. И лишь многочисленные петиции тульских купцов и помещиков к Александру II склонили железнодорожную ветку к Туле.

На лекции слушатели подробно познакомятся с историей Московско-Курской железной дороги, узнают об истории Московского и Ряжского вокзалов, станций «Тарусская», «Козлова Засека», «Жданка». Мероприятие будет сопровождаться показом иллюстративного материала.