Загадки земли тульской

Вы хотите увидеть древних обитателей тульского моря, узнать, кто является покровителем Тулы, и почему зареченские улицы названы в честь оружейных деталей? Приходите на костюмированный квест в Тульский областной краеведческий музей!

В рамках основной экспозиции музея вас ждет исторический экскурс, тематические конкурсы, творческие задания и загадки. Вы познакомитесь с историей тульского края с древнейших времен до периода Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.), а также с особенностями и разнообразием флоры и фауны. Самые смекалистые участники квеста получат подарки.

Стоимость участия — 100 Р.