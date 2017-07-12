Я только морем и жил

29 июля исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося художника Ивана Константиновича Айвазовского. Он не только открыл жанр марины для русского искусства, но и превознёс его до очень высокого уровня. Интерес к передаче безграничного пространства, ощущения человека перед лицом стихии, красота живописи, эмоциональный эффект, ощущение «погруженности» в картину — всё это об Айвазовском.

На встрече гости музея узнают о необычной судьбе и личности художника, его творческом пути и уникальной манере живописи. Стоимость участия: взрослые — 100 рублей, дети — 50 рублей.

Под руководством музейного художника-педагога вы создадите свой шедевр на морскую тему. Стоимость участия: взрослые — 300 рублей, дети — 150 рублей.