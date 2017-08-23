В День знаний Тульский областной художественный музей приглашает группы школьников на интерактивную экскурсию «Я поведу тебя в музей». Экскурсия проводится по предварительной записи.

В ходе экскурсии младшие школьники познакомятся с экспозицией музея, узнают о том, что такое музей, когда появились первые музеи и где они располагались Ребята узнают, что нужно для того, чтобы стать художником, а также познакомятся с произведениями известных русских и европейских мастеров (И.К. Айвазовского, И. И. Шишкина , С. Ю. Жуковского , Леандро Бассано и других), поиграют и выполнят интересные задания. Экскурсия прекрасно подходит для первого, интересного знакомства с художественным музеем.

Стоимость участия: Дети — 80 руб. с человека, 1 сопровождающий на группу — бесплатно.

Контактный телефон для записи: 35−40−53.