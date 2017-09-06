XXII Международные писательские встречи в Ясной Поляне

Международные писательские встречи в Ясной Поляне проходят ежегодно с 1996 года и собирают современных российских и иностранных писателей для обмена актуальными мнениями о творчестве Льва Николаевича Толстого.

В программе встреч:

9 сентября (суббота) 2017 года

10:00 (перед Домом Л.Н. Толстого) - Слово о Толстом.

11:00 – 12:15(Дом культуры «Ясная Поляна») -



Владимир Ермаков. «Чаепития в Ясной Поляне. Тема и вариации».

Александр Эбаноидзе. «Национальные конфликты: уроки Толстого».

Павел Флоренский. «Поздний Толстой – ранний Флоренский: наука и наука о том, как жить».

12:30 – 13:45 - Литература стран бывшей Югославии. Проект «100 славянских романов». Dubravka Duric Nemec, Nada Gasic, Laslo Blaskovic, Jani Virk, Drago Jancar.

15:15 – 16:15 - Диалог. Владислав Отрошенко и Драго Янчар.

16:15– 16:45 - Евгений Чижов. «Война и мыр: Лев Толстой и Даниил Хармс».

16:45 – 17:15 - Леонид Юзефович. «Миссия хроникера и поэзия свидетельства. О художнике А.И. Вахрамееве (1876-1926)».

17:30 – 18:45 - Разговор «Русские писатели XIX века и Европа». ГабриэллаИмпости, Владислав Отрошенко, Людмила Сараскина.

19:00 - Поэтический вечер. Игорь Волгин.

10 сентября (воскресенье) 2017 года

12:30 – 13:30(Дом культуры «Ясная Поляна») -

Роман Сенчин. «Проза молодых. Пора вторгаться»

Владимир Березин. «Птицы революции»

Игорь Малышев. «Запад и Гражданская война в России».

13:30 – 13:45 - Григорий Вихров. «О! Сколько имен у любви моей!».

15:15 – 16:15 - Диалог. Владимир Медведев и Сухбат Афлатуни.

16:15 – 16:30 - Андрей Танцырев. «Прекрасное горе».

16:45 – 17:45 - Павел Басинский. «Памяти русского феминизма. В связи с книгойПавла Басинского «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой».

18:00 – 19:30 - Разговор «Социализация писателя: общительность или затворничество, вседозволенность или аскеза, современный стиль жизни или толстовская антитеза». СухбатАфлатуни, Алиса Ганиева, Ксения Драгунская, Герман Садулаев, Евгений Чижов, NadaGasic.

11 сентября (понедельник) 2017 года

10:30 – 12:00(Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, пр. Ленина, 125, корпус 4) - Разговор «Выкликание революции». Сергей Шаргунов, Алексей Варламов, Владимир Березин, Михаил Кураев, Леонид Юзефович. Модератор – Татьяна Володина.

12:40– 14:00 - Литература стран бывшей Югославии. Проект «100 славянских романов». Dubravka Duric Nemec, Nada Gasic, Laslo Blaskovic, Jani Virk,Drago Jancar.