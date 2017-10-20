Встреча с режиссером: Валерий Тодоровский

В Доме культуры «Ясная Поляна» состоится встреча с режиссером Валерием Тодоровским и показ фильма «Большой». После кинопоказа автор ответит на вопросы зрителей.

«Обаяние „Большого“ — в искреннем восхищении балетными людьми и этой невероятной профессией, которым пронизан фильм Тодоровского», — газета «Коммерсантъ».

Повествование ведется сразу в трех временных отрезках: первые шаги героини в хореографическом училище, выпускной класс и начальные годы театральной карьеры. По словам самого режиссера, «Большой» — фильм про судьбу, про шансы, про то, как человек рушит собственную жизнь даже в тот момент, когда судьба говорит: «Пробуй, да, ты можешь!». И вместе с тем это фильм про чудо — чудо самоотречения и силы воли, чудо превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя, пусть и через страдания.

Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская (Маргарита Симонова) из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: ее замечают бывший артист балета Потоцкий (Александр Домогаров) и состарившаяся прима-балерина Белецкая (Алиса Фрейндлих). Девушке прочат будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент.

Съемки проходили в Минске, где на студии «Беларусьфильм» построили огромную декорацию академии хореографии, в Кировске Мурманской области, где снимали родной город героини, и в Москве — на исторической сцене Большого театра. Помимо маститых актеров — Алисы Фрейндлих, Александра Домогарова — в кадре у Тодоровского появляются более 70 профессиональных артистов балета, включая исполнительницу главной роли Маргариту Симонову. Премьера «Большого» состоялась в мае 2017 года.

Вход по билетам. Стоимость билетов — 400 рублей.

Билеты можно приобрести по следующим адресам:

Галерея «Ясная Поляна», тел.: +7 (4872) 47-35-80 (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»). Режим работы: вторник — воскресенье 11:00 — 19:00, выходной — понедельник

(Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»). Режим работы: вторник — воскресенье 11:00 — 19:00, выходной — понедельник Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а, тел.: +7 (487−51) 76−396)

справка

Валерий Тодоровский — российский режиссер, сценарист и продюсер, сын режиссера Петра Тодоровского. Окончил сценарный факультет ВГИКа (1984, мастерская К. Парамоновой и И. Кузнецова). Снял фильмы «Страна глухих» (1998), «Мой сводный брат Франкенштейн» (2004), «Стиляги» (2008), сериал «Оттепель» (2013). Отмечен кинопремиями «Кинотавр», «Золотой орел», «Ника», премией Правительства Российской федерации в области культуры.