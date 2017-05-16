Встреча с Марией Ситель
17 мая в зале № 1 кинотеатра «Кино Сити» пройдет творческая встреча с телеведущей, лауреатом премии «ТЭФИ» Марией Ситтель.
Вход свободный
Встреча проводится в рамках медиамарафона Московского Института Телевидения и Радиовещания «Останкино».
В задачи Медиамарафона входит знакомство с основными творческими специальностями. К участию и встречам приглашаются все, кто мечтают связать свое будущее с одной из творческих профессий.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 47
17 мая 2017, среда
15:00