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Встреча с Марией Ситель

Встреча с Марией Ситель

17 мая в зале № 1 кинотеатра «Кино Сити» пройдет творческая встреча с телеведущей, лауреатом премии «ТЭФИ» Марией Ситтель.

Вход свободный

Встреча проводится в рамках медиамарафона Московского Института Телевидения и Радиовещания «Останкино».

В задачи Медиамарафона входит знакомство с основными творческими специальностями. К участию и встречам приглашаются все, кто мечтают связать свое будущее с одной из творческих профессий.

Где и когда?
Киносити
Тула, улица Советская, 47
17 мая 2017, среда
15:00
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