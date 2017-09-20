Встреча с Марией Денисовой

С раннего возраста Мария Денисова борется с тяжёлой болезнью – детским церебральным параличом, отвоёвывая свою жизнь для искусства. Сила воли помогла ей преодолеть препятствия на пути к мечте – научиться петь. Мария закончила Зареченскую детскую школу искусств, получила образование в Институте современного искусства (Москва) по специальности «Музыкальное искусство эстрады», профиль – эстрадно-джазовое пение. В сентябре 2015 года поступила в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на факультет искусств.

Сегодня Мария Денисова – профессиональная певица, лауреат российских и международных конкурсов по вокалу, поэтесса, преподаватель. При всём этом Мария – отзывчивый и добрый человек! Приходите на творческий вечер Марии Денисовой в Выставочный зал г. Тулы послушать талантливого автора и убедиться, что для творчества нет преград!