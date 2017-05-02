Встреча с композитором Кириллом Широковым

Кирилл Широков, композитор, импровизатор, поэт и исполнитель, родился в 1990 году. Учился в МГК им. П. И. Чайковского , работает инспектором оркестра в Электротеатре «Станиславский». Финалист конкурса «Connecting Music”. Участник фестивалей «Московский форум» (2011, 2014), «Трудности перевода» (2011 — 2014, Москва), «Содружество муз» (2012, Санкт-Петербург), «Киевские лавры» (2012), Венецианской биеннале (2012), «Она живая-2” (2013, Пермь). Куратор и со-куратор различных музыкальных и интердисциплинарных мероприятий. Опера «Марево» (проект группы ПровМыза, сочинена совместно с М. Булошниковым) в 2013 году получила премию «Инновация» в главной номинации.