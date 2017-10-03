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Всечка по оленьему рогу

Всечка по оленьему рогу

В филиале Тульского музейного объединения «Тульский областной художественный музей» состоится мастер-класс Максима Зернова «Всечка по оленьему рогу».

На занятии прозвучит рассказ об искусстве всечки (инкрустации) по дереву и кости, о традициях тульских оружейников, о технологиях. Известное с давних времён искусство инкрустации приобрело особое «звучание» в работах тульских мастеров, украшавших оружие, а также предметы быта. Характерные орнаменты и приёмы стали известны по всей России.

Понять принцип работы в этой технике и изготовить медальон из оленьего рога с руническим орнаментом (всечка) сможет каждый участник встречи. Все необходимые материалы и инструменты предоставляются.

Убедительная просьба записываться заранее по тел. 35−40−53; 8−905−110−82−14. Количество участников ограничено. Формируется группа до 15 чел.

Стоимость участия: взрослые — 250 руб., дети — 120 руб.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
5 октября 2017, четверг
18:00
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