Вперёд, в историю!
На празднике состоятся квест-игра «Ключ истории», экскурсии по новой экспозиции «Земля героев», командные игры на ловкость и смекалку, соревнования по станциям, конкурсы и викторины, мастер-классы, фотографирование на память в исторических костюмах.
Всё это превратит поход в музей в увлекательное путешествие по героической истории края!
Где и когда?
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
9 сентября 2017, суббота
12:00
23 сентября 2017, суббота
12:00