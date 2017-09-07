Вперёд, в историю!

На празднике состоятся квест-игра «Ключ истории», экскурсии по новой экспозиции «Земля героев», командные игры на ловкость и смекалку, соревнования по станциям, конкурсы и викторины, мастер-классы, фотографирование на память в исторических костюмах.

Всё это превратит поход в музей в увлекательное путешествие по героической истории края!