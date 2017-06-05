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Волшебство веретена

Волшебство веретена

Тульский областной краеведческий музей приглашает всех желающих на мастер-класс по традиционному прядению на веретене и самопрялке. Каждый участник сможет попробовать свои силы в работе с веретеном и самостоятельно изготовить обережную нить на память. Гости музея узнают, что и как пряли в старину наши предки, как обрабатывали сырьё, какие обряды и обычаи были связаны с прядением. Занятие ведёт народный мастер РФ по ткачеству Екатерина Зернова.

Стоимость участия — 150 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
9 июня 2017, пятница
17:00
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