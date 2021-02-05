22 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Волшебство». Снежная сказка под музыку гениального Вольфганга Амадея Моцарта в живом исполнении флейты и фортепиано и зимние забавы в тёплом помещении после просмотра.

Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.

Каждый бэби-спектакль уникален и создан специально для малышей. Он красивый и увлекательный. А музыкальное сопровождение специально подобрано для наилучшего восприятия детским слухом и звучит только в живую. Зрительный зал бэби-театра предполагает свободное размещение детей с родителями на мягких подушках.