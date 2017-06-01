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Волшебные бусины

Волшебные бусины

Художественный музей приглашает на мастер-классы по бисероплетению «Волшебные бусины».

Слово «бисер» происходит от арабского слова «бусра», что в переводе означает «фальшивый жемчуг». Искусство бисероплетения появилось в Древнем Египте. Именно египтяне первыми научились варить стекло, стали делать из него крупные бусины, а затем и бисер. Постепенно о новом материале узнали в других странах. В Древней Руси первые мастерские по изготовлению бисера и украшений из него появились в XI веке в Киеве.

На мастер-классах «Волшебные бусины» участники узнают историю бисероплетения, познакомятся с инструментами и материалами, необходимыми для плетения и под руководством музейного педагога сделают украшение из бисера.

Расписание:

  • 8 июня изготовим простую и прочную цепочку в две нити в технике «крестик»;
  • 15 июня сплетём в две нитки фенечки «колечки» и «жучок» (на выбор);
  • 22 июня смастерим красивые комбинированные браслеты из бисера и стекляруса;
  • 29 июня освоим плетение в одну нить на примере цепочки «цветочки».

Стоимость участия: дети — 120 руб., взрослые — 250 руб.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
8 июня 2017, четверг
15:00
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15 июня 2017, четверг
15:00
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22 июня 2017, четверг
15:00
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