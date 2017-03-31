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Весёлое путешествие

Весёлое путешествие

Отдел Богородицкого дворца-музея и парка на станции Жданка приглашает детей на музейное занятие «Весёлое путешествие».

На занятии детям будет предложено самим организовать свое путешествие, распределить «обязанности» работников станции Жданка: один станет начальником вокзала, надев форменную фуражку и встав около станционного колокола; другой, взяв сигнальные флажки, станет дежурным по станции; «кассир» приготовит билеты, а «пассажиры» (путешественники) в накидках и шляпах, с дорожными саквояжами в руках приготовятся покупать билеты в вагоны 1, 2 и 3 классов.

И когда все устроятся на своих местах в поезде, участников ждёт станция Музей. Во время остановки путешественники узнают об истории железных дорог, о появлении станции Жданка, о графе Бобринском, министре путей сообщения, и о многом другом.

Занятие проводится по предварительной записи, по тел. 8−953−955−35−00. Стоимость участия — 100 Р.

 

Где и когда?
Жданка, железнодорожная станция (Богородицк)
1 апреля 2017, суббота
09:15
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2 апреля 2017, воскресенье
09:15
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