Вечер японского кинематографа
Дом-музей
Переводчик произведений
В мае 2017 года Дом-музей
Мероприятия будут проходить в следующем формате:
-
рассказ о связи
В. В. Вересаевас культурой Японии;
- краткое знакомство с историческим и культурным контекстом лент;
- просмотр фильма и обсуждение.
13 мая состоится показ удостоенной множества наград и мирового признания классической исторической драмы Акиры Куросавы «Ран», вышедшей на экраны в 1985 году. Фильм является дзидайгэки (костюмированной исторической драмой), посвящённой падению Итимондзи Хидэторы, видного аристократа эпохи Сэнгоку Дзидай. Картина основана на легендах даймё Мори Мотонари, а также на трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Фильм был удостоен премии BAFTA за лучший фильм на иностранном языке и ряда других наград.
Телефон для справок 56−77−31. Цена входного билета 100 Р.