Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков и гостей города посетить вечер японского кинематографа «Nippon».

Переводчик произведений В. В. Вересаева , японский журналист и деятель кино Иппей Фукуро посетил Советский Союз летом 1930 года, где он организовал несколько общественных кинопоказов японских лент и стал первым человеком, который познакомил российского зрителя с киноискусством Страны восходящего солнца.

В мае 2017 года Дом-музей В. В. Вересаева организует два кинопоказа, которые познакомят туляков с шедеврами японского кинематографа.

Мероприятия будут проходить в следующем формате:

рассказ о связи В. В. Вересаева с культурой Японии;

с культурой Японии; краткое знакомство с историческим и культурным контекстом лент;

просмотр фильма и обсуждение.

13 мая состоится показ удостоенной множества наград и мирового признания классической исторической драмы Акиры Куросавы «Ран», вышедшей на экраны в 1985 году. Фильм является дзидайгэки (костюмированной исторической драмой), посвящённой падению Итимондзи Хидэторы, видного аристократа эпохи Сэнгоку Дзидай. Картина основана на легендах даймё Мори Мотонари, а также на трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Фильм был удостоен премии BAFTA за лучший фильм на иностранном языке и ряда других наград.

Телефон для справок 56−77−31. Цена входного билета 100 Р.