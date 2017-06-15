Вдоль по Киевской

На лекции посетители узнают об одной из самых значимых и богатых улиц столицы Тульской губернии – Киевской (ныне проспект Ленина). Здесь располагались крупные магазины, банки, Дворянское собрание, Старая тульская аптека, дома знатных горожан.

Также на мероприятии лекторы расскажут об особенностях образования, уровне духовности, способах проведения досуга, бытовавших в Туле прошлых веков. Гостям будут представлены экспонаты конца XIX – начала XX веков из фондов ГУК ТО «Объединение “Историко-краеведческий и художественный музей”».