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В поисках подземного хода

В поисках подземного хода

Город Богородицк основан в 1663 году на том самом месте, где сейчас расположился Богородицкий дворец-музей и парк, как крепость юго-восточной окраины государства Российского.

Экскурсионный маршрут по парку пройдет по тем местам, в которых располагался деревянный острог и предположительно находился подземный ход. В конце XVIII века из остатков хода управитель имения Андрей Тимофеевич Болотов сделал парковую затею. В ходе прогулки будут рассказаны легенды, связанные с усадьбой и её обитателями. В заключении экскурсанты посетят Казанскую церковь и склеп под ней, который часто принимают за таинственное подземелье.       

Стоимость участия – 50 рублей.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
9 сентября 2017, суббота
15:00
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