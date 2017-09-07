В поисках подземного хода

Город Богородицк основан в 1663 году на том самом месте, где сейчас расположился Богородицкий дворец-музей и парк, как крепость юго-восточной окраины государства Российского.

Экскурсионный маршрут по парку пройдет по тем местам, в которых располагался деревянный острог и предположительно находился подземный ход. В конце XVIII века из остатков хода управитель имения Андрей Тимофеевич Болотов сделал парковую затею. В ходе прогулки будут рассказаны легенды, связанные с усадьбой и её обитателями. В заключении экскурсанты посетят Казанскую церковь и склеп под ней, который часто принимают за таинственное подземелье.

Стоимость участия – 50 рублей.