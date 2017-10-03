Тульский военно-исторический музей приглашает на интерактивное занятие «Ты пишешь письмо мне…», посвящённое Дню почты.

В октябре отмечается Международный день почты и неделя письма. С 6 по 13 октября в Тульском военно-историческом музее пройдут новые интерактивные занятия «Кто стучится в дверь ко мне?». Для каждого участника откроются новые и удивительные страницы истории, и он узнает о том, как обменивались информацией до появления почты, чем отличается ямщик от гонца, и что не могли писать бойцы в своих письмах с фронта. На интерактивном занятии каждый сможет примерить на себя роль военного писаря или цензора, а также написать донесение в духе времени различных эпох.

Стоимость участия: взрослые — 250 рублей, пенсионеры, студенты — 150 рублей, школьники — 100 рублей.