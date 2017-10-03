афиша
афиша
Регистрация
Ты пишешь письмо мне…

Ты пишешь письмо мне…

Тульский военно-исторический музей приглашает на интерактивное занятие «Ты пишешь письмо мне…», посвящённое Дню почты.

В октябре отмечается Международный день почты и неделя письма. С 6 по 13 октября в Тульском военно-историческом музее пройдут новые интерактивные занятия «Кто стучится в дверь ко мне?». Для каждого участника откроются новые и удивительные страницы истории, и он узнает о том, как обменивались информацией до появления почты, чем отличается ямщик от гонца, и что не могли писать бойцы в своих письмах с фронта. На интерактивном занятии каждый сможет примерить на себя роль военного писаря или цензора, а также написать донесение в духе времени различных эпох.

Стоимость участия: взрослые — 250 рублей, пенсионеры, студенты — 150 рублей, школьники — 100 рублей.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
6 октября 2017, пятница
10:00
 В календарь
 В календарь
7 октября 2017, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
8 октября 2017, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.