Творческий вечер Татьяны Емельяновой

В Тульском областном художественном музее состоится творческий вечер поэта, автора литературно-музыкальной студии «Вега» Татьяны Емельяновой.

Татьяна живет и работает в родном городе, пишет стихи с 17 лет. Смысл своего творчества определяет как «стихотерапия», искренне считая, что созданием позитивных словесных конструкций можно «вылечить» душу и даже поправить судьбу. С момента основания является автором тульской литературно-музыкальной студии «Вега». Её стихи наполнены нестандартными образами, что позволяет читателю складывать из них свою мозаику смысла при каждом новом прочтении. Кроме этого, Татьяна является мастером декоративно-прикладного творчества. В этом качестве она периодически принимает участие в выставках-ярмарках различных областных и региональных культурно-массовых мероприятий. Сотрудничает с музеями и другими творческими организациями Тулы.

Идея творческой встречи в ТОХМ представляется как вечер-ассоциация «Уроки рисования». Татьяна прочтет свои стихи, посвященные полотнам из собрания Тульского областного художественного музея. Таким образом, она сделает попытку соизмерить, сопоставить, сравнить образы визуальные, явленные в живописи, и свои умозрительные образы, графически закреплённые на бумаге. Ожидаемый результат автора — побудить к новым мыслям, эмоциям, а, быть может, вызвать у слушателей потребность в творческом диалоге и сотрудничестве.

Вход на мероприятие — 100 руб.