Творческий вечер Олега Хафизова

На вечере будет представлен новый рассказ писателя «Тимур и дедушка Хафиз», продолжающий серию «Однажды в Евразии». На этот раз вместе с автором мы перенесемся в 1395 год, когда войско непобедимого Тимура, довершив разгром Золотой Орды, вторглось в пределы русских земель, сожгло крепость Елец и, простояв под ее стенами пятнадцать дней, неожиданно повернуло на юг.

О том, что спасло тогда Русь от страшного нашествия, Олег Хафизов размышляет, приводя легендарные, документальные и фантастические версии, и сплетая их в восточный орнамент семейного предания.

Вход свободный.