Творческая мастерская: весёлые коты

Дом-музей В. В. Вересаева продолжает цикл мероприятий «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» и приглашает на мастер-класс по изготовлению авторской куклы-мотанки «Веселые коты».

Главным организатором и вдохновителем проекта «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» является тульский мастер Наталия Томенчук.

Участники мастер-класса узнают о работе творческой мастерской «Тульский мастер», а затем сами изготовят на память веселый сувенир, который добавит веселого настроения и позитива — всем предстоит сделать куклу-мотанку «Веселые коты».

Телефон для справок 56−77−31. Цена входного билета 250 рублей.