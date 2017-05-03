Творческая мастерская: весёлые коты
Дом-музей
Главным организатором и вдохновителем проекта «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» является тульский мастер Наталия Томенчук.
Участники мастер-класса узнают о работе творческой мастерской «Тульский мастер», а затем сами изготовят на память веселый сувенир, который добавит веселого настроения и позитива — всем предстоит сделать куклу-мотанку «Веселые коты».
Телефон для справок 56−77−31. Цена входного билета 250 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
13 мая 2017, суббота
16:00