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Творческая мастерская: весёлые коты

Творческая мастерская: весёлые коты

Дом-музей В. В. Вересаева продолжает цикл мероприятий «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» и приглашает на мастер-класс по изготовлению авторской куклы-мотанки «Веселые коты».

Главным организатором и вдохновителем проекта «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» является тульский мастер Наталия Томенчук. 

Участники мастер-класса узнают о работе творческой мастерской «Тульский мастер», а затем сами изготовят на память веселый сувенир, который добавит веселого настроения и позитива — всем предстоит сделать куклу-мотанку «Веселые коты».

Телефон для справок 56−77−31. Цена входного билета 250 рублей.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
13 мая 2017, суббота
16:00
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