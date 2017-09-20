Тула и туляки: какими они были сто лет назад

На лекции вы познакомитесь с жизнью Тулы и её жителей на рубеже XIX — XX веков. Вы узнаете на какие части делился город к концу XIX века, какие кварталы считались дворянскими. Слушателям расскажут о повседневной жизни дворян — о том, как жили обеспеченные туляки, в какие магазины ходили, на чём ездили, как одевались, как проводили досуг, где обучали детей.

Лекция будет сопровождаться видеорядом, где перед посетителями предстанут старинные фотографии, отражающие эпоху.