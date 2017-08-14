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Тульский Кузнецкий мост

Тульский Кузнецкий мост

Краеведческий музей приглашает на мультимедийную лекцию «Тула. Киевская улица. Часть 2. Тульский Кузнецкий мост».

Мы продолжаем путешествие по главной улице нашего города — проспекту Ленина (бывшей Киевской улице). Эта лекция познакомит гостей с самым насыщенным кварталом, расположенным от улицы Советской и Каминского (в прошлом от ул. Посольской до Площадной). Лицом этого квартала всегда была торговля и рекреация. Еще в середины XIX в. с легкой руки тульского краеведа Н. Ф. Андреева этот городской квартал получил название тульского Кузнецкого моста. Также как и в Москве, именно здесь находились самые известные тульские магазины, прочие заведения, гостиницы, кинотеатры. Именно здесь встречаем целое созвездие самых знаменитых имен тульского торгово-предпринимательского мира конца XIX-нач. XX вв. Тульский Кузнецкий мост — это образ повседневной жизни крупного торгово-предпринимательского города Тулы.

Стоимость участия 100 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
25 августа 2017, пятница
18:30
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