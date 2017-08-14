Тульский Кузнецкий мост
Краеведческий музей приглашает на мультимедийную лекцию «Тула. Киевская улица. Часть 2. Тульский Кузнецкий мост».
Мы продолжаем путешествие по главной улице нашего города — проспекту Ленина (бывшей Киевской улице). Эта лекция познакомит гостей с самым насыщенным кварталом, расположенным от улицы Советской и Каминского (в прошлом от ул. Посольской до Площадной). Лицом этого квартала всегда была торговля и рекреация. Еще в середины XIX в. с легкой руки тульского краеведа
Стоимость участия 100 Р.