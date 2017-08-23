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Тульские златокузнецы

Тульские златокузнецы

В День знаний Тульский областной художественный музей приглашает группы школьников на лекцию-экскурсию «Тульские златокузнецы».

Лекция — экскурсия «Тульские златокузнецы» посвящена редкому и почти забытому искусству тульских мастеров. О славе тульских оружейников известно всему миру, но мало кто знает, что многие из них были также замечательными ювелирами, виртуозно работавшими с металлом и превращая его в подобие драгоценного камня, используя сложнейшую технику «алмазная грань». Письменные приборы, шкатулки, шахматы, кованая мебель, декор одежды создавался в основном по заказу императорского двора. В ходе мультимедийной презентации зрители познакомятся с коллекцией тульских златокузнецов, хранящейся в Государственном Эрмитаже, а также увидят оригинальные предметы в экспозиции Тульского областного художественного музея.

Лекцию прочитает сотрудник музея Елена Николаевна Рябова .

Стоимость участия: 100 Р.

Контактный телефон: 35−40−53.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
1 сентября 2017, пятница
12:00
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9 сентября 2017, суббота
12:00
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