Приглашаем на «Тульские гостинцы»! На интерактивном занятии ребята узнают об истории появления тульского пряника, услышат легенду о тульском прянике познакомятся с устройством самовара и убедятся в разнообразие его форм и названий, выполнят игровые задания (кроссворд, пазлы, загадки), «отпечатают» пряник из соленого теста на настоящей пряничной доске, придумают и нарисуют свой сказочный гостинец и, наконец, угостятся душистым травяным чаем с ароматным тульским пряником. Занятие «Тульские гостинцы» будет интересно и детям, и их родителям. Проводится в рамках празднования Дня города.

Стоимость участия: дошкольники — 40 рублей, школьники — 80 рублей, взрослые — 200 рублей.

Контактный телефон: 35−40−53.