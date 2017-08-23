афиша
афиша
Регистрация
Тульские гостинцы

Тульские гостинцы

Приглашаем на «Тульские гостинцы»! На интерактивном занятии ребята узнают об истории появления тульского пряника, услышат легенду о тульском прянике познакомятся с устройством самовара и убедятся в разнообразие его форм и названий, выполнят игровые задания (кроссворд, пазлы, загадки), «отпечатают» пряник из соленого теста на настоящей пряничной доске, придумают и нарисуют свой сказочный гостинец и, наконец, угостятся душистым травяным чаем с ароматным тульским пряником. Занятие «Тульские гостинцы» будет интересно и детям, и их родителям. Проводится в рамках празднования Дня города.

Стоимость участия: дошкольники — 40 рублей, школьники — 80 рублей, взрослые — 200 рублей.

Контактный телефон: 35−40−53.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
9 сентября 2017, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.