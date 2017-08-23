Кукла сопровождала русского человека с младенчества и до глубокой старости. Для каждого народного праздника существовала особая кукла, которая жила всего один день или тщательно хранилась в сундуке в течение всей жизни. Кукла «Тульская барыня» — одна из тех, что хранились всю жизнь. Ее делала невестка для свекрови и символизировала «большуху», то есть старшую женщину в семье. Куклу делали на плотной скрутке, она имеет тульские особенности: руки делали в виде косичек, одежду привязывали «в накладку», а платок завязывали сзади. Интересная деталь — руки куклы, которые привязывали к поясу, кукла как будто упирается руками в бока. На музейном мастер-классе в Кукольной мастерской Вы сделаете куклу «тульская барыня» своими руками!

Стоимость участия: дети — 120 руб, взрослые — 250 руб.

Контактный телефон: 35−40−53.