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Тульская барыня

Тульская барыня

Кукла сопровождала русского человека с младенчества и до глубокой старости. Для каждого народного праздника существовала особая кукла, которая жила всего один день или тщательно хранилась в сундуке в течение всей жизни. Кукла «Тульская барыня» — одна из тех, что хранились всю жизнь. Ее делала невестка для свекрови и символизировала «большуху», то есть старшую женщину в семье. Куклу делали на плотной скрутке, она имеет тульские особенности: руки делали в виде косичек, одежду привязывали «в накладку», а платок завязывали сзади. Интересная деталь — руки куклы, которые привязывали к поясу, кукла как будто упирается руками в бока. На музейном мастер-классе в Кукольной мастерской Вы сделаете куклу «тульская барыня» своими руками!

Стоимость участия: дети — 120 руб, взрослые — 250 руб.

Контактный телефон: 35−40−53.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
8 сентября 2017, пятница
17:00
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