Троица и другие русские народные и православные праздники лета

Занятие посвящено русским народным и православным праздникам лета. Радостный праздник Троицы с разноцветьем венков и дружными хороводами до позднего вечера; загадочный праздник Ивана Купалы с кострами до зари и поисками сказочного цветка папоротника; три светлых Спаса — Медовый, Ореховый, Яблочный… Об этих и других прекрасных праздниках старины будет наш рассказ.

Стоимость участия: взрослые — 100 Р, дети — 50 Р.