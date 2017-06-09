Троица и другие русские народные и православные праздники лета
Занятие посвящено русским народным и православным праздникам лета. Радостный праздник Троицы с разноцветьем венков и дружными хороводами до позднего вечера; загадочный праздник Ивана Купалы с кострами до зари и поисками сказочного цветка папоротника; три светлых Спаса — Медовый, Ореховый, Яблочный… Об этих и других прекрасных праздниках старины будет наш рассказ.
Стоимость участия: взрослые — 100 Р, дети — 50 Р.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
15 июня 2017, четверг
18:00