Трансформация ландшафта Куликова поля в XII - XX веках
Тульское историко-археологическое товарищество открывает новый лекционный сезон. Первую осеннюю встречу в музее «Тульские древности» проведет кандидат исторических наук Андрей Николаевич Наумов.
Слушателям будет представлена история трансформации ландшафтов Куликова поля в широком хронологическом диапазоне — от древнерусского этапа заселения территории до наших дней. На лекции будут рассмотрены вопросы возникновения населенных пунктов и землевладений, основные тенденции социально-экономических процессов на Куликовом поле, которые вели к изменениям природной среды и жизни населения региона.
Тема была раскрыта автором в монографии «Куликово поле
Приобрести новую книгу музея с автографом автора можно будет после лекции.
Стоимость билета — 100 Р.