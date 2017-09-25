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Трансформация ландшафта Куликова поля в XII - XX веках

Трансформация ландшафта Куликова поля в XII - XX веках

Тульское историко-археологическое товарищество открывает новый лекционный сезон. Первую осеннюю встречу в музее «Тульские древности» проведет кандидат исторических наук Андрей Николаевич Наумов.

Слушателям будет представлена история трансформации ландшафтов Куликова поля в широком хронологическом диапазоне — от древнерусского этапа заселения территории до наших дней. На лекции будут рассмотрены вопросы возникновения населенных пунктов и землевладений, основные тенденции социально-экономических процессов на Куликовом поле, которые вели к изменениям природной среды и жизни населения региона.

Тема была раскрыта автором в монографии «Куликово поле в XII—XX вв.еках. Историко-географические очерки». Научно-популярный труд увидел свет весной 2017 года. Издание проиллюстрировано архивными материалами и фотографиями. Отдельным приложением опубликованы ландшафтные карты Куликова поля (Богородицкий, Куркинский и Кимовский районы), созданные историками и природоведами. Многие из них публикуются впервые.

Приобрести новую книгу музея с автографом автора можно будет после лекции.

Стоимость билета — 100 Р.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
28 сентября 2017, четверг
17:00
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