Точка, точка, два тире
Вы умеете писать слова с помощью только точки и тире? А передавать сообщения флажками? Все желающие могут познакомиться с морзянкой на музейно-педагогическом интерактивном занятии «Точка, точка, два тире» в Тульском военно-историческом музее.
Здесь можно будет узнать, кто такой Самюэль Морзе, что за азбуку он придумал и для чего ее используют. Вы сможете отстучать на ключе свое имя, передать важное сообщение без помощи звуков, поучаствовать в интересных конкурсах. Кроме того, вниманию наших гостей будет предоставлена мини-выставка радиостанций.
Стоимость участия 50 Р. Запись по телефону 46−25−80.
Где и когда?
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
12 апреля 2017, среда
10:00
13 апреля 2017, четверг
10:00
14 апреля 2017, пятница
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15 апреля 2017, суббота
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16 апреля 2017, воскресенье
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17 апреля 2017, понедельник
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18 апреля 2017, вторник
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19 апреля 2017, среда
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20 апреля 2017, четверг
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21 апреля 2017, пятница
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22 апреля 2017, суббота
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23 апреля 2017, воскресенье
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24 апреля 2017, понедельник
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25 апреля 2017, вторник
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26 апреля 2017, среда
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27 апреля 2017, четверг
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28 апреля 2017, пятница
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29 апреля 2017, суббота
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30 апреля 2017, воскресенье
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1 мая 2017, понедельник
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2 мая 2017, вторник
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