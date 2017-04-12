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Точка, точка, два тире

Точка, точка, два тире

Вы умеете писать слова с помощью только точки и тире? А передавать сообщения флажками? Все желающие могут познакомиться с морзянкой на музейно-педагогическом интерактивном занятии «Точка, точка, два тире» в Тульском военно-историческом музее.

Здесь можно будет узнать, кто такой Самюэль Морзе, что за азбуку он придумал и для чего ее используют. Вы сможете отстучать на ключе свое имя, передать важное сообщение без помощи звуков, поучаствовать в интересных конкурсах. Кроме того, вниманию наших гостей будет предоставлена мини-выставка радиостанций.

Стоимость участия 50 Р. Запись по телефону 46−25−80.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
12 апреля 2017, среда
10:00
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13 апреля 2017, четверг
10:00
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14 апреля 2017, пятница
10:00
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