Вы умеете писать слова с помощью только точки и тире? А передавать сообщения флажками? Все желающие могут познакомиться с морзянкой на музейно-педагогическом интерактивном занятии «Точка, точка, два тире» в Тульском военно-историческом музее.

Здесь можно будет узнать, кто такой Самюэль Морзе, что за азбуку он придумал и для чего ее используют. Вы сможете отстучать на ключе свое имя, передать важное сообщение без помощи звуков, поучаствовать в интересных конкурсах. Кроме того, вниманию наших гостей будет предоставлена мини-выставка радиостанций.

Стоимость участия 50 Р. Запись по телефону 46−25−80.