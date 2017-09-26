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Танго-гостиная

Танго-гостиная

Танго-гостиная — это встреча с профессиональными танцорами и музыкантами из Екатеринбурга.

Для вас танцуют танго победители Чемпионата мира 2017 в Гамбурге и полуфиналисты «Mundial de Tango 2017» в Буэнос-Айресе Илья Лигостаев и Татьяна Берензафт (Екатеринбург). Они не только станцуют, но и покажут несколько танцевальных элементов.

За музыку будут отвечать также гость из Екатеринбурга — клавишник Темур Гезаитов и певица из Эквадора Gabriela Salas.

Приятным дополнением станет дегустация аргентинского мате.

Цена билета 250 Р. Бронируйте места по телефону: 8−902−902−0-901. Подробнее.

Где и когда?
Nuestro Tango, клуб аргентинского танго
Тула, ул. Жуковского, 38-б
29 сентября 2017, пятница
19:00
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