Танцевальный сентябрь

В сентябре в Выставочном зале вас ждут мастер-классы и уроки от профессиональных танцоров. Каждое занятие будет посвящено новому стилю танца. Преподаватели расскажут о своих направлениях, напомнят об истории танца в целом, а также помогут разучить танцевальные связки.

Стоимость участия: взрослые — 130 рублей, дети — 60 рублей. Подробная информация о датах и времени проведения мастер-классов по телефону: 56−09−92.