Тайны старой шкатулки
Тульский военно-исторический музей приглашает на музейно-педагогическое интерактивное занятие «Тайны старой шкатулки».
Вы не задумывались, какие секреты и тайны может хранить обычная шкатулка? О каких удивительных событиях она может рассказать? В чём помочь и чему научить? Ответы на эти вопросы — в новой программе «Тайны старой шкатулки». Если хотите поймать шпиона, привлечь удачу или отпугнуть злых духов, узнать о правилах этикета и разгадать головоломку, участвуйте в познавательной игре Тульского военно-исторического музея.
Стоимость участия: взрослые — 250 Р, пенсионеры, студенты — 150 Р, школьники — 100 Р.
Где и когда?
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
15 июля 2017, суббота
12:00
15 июля 2017, суббота
15:00
29 июля 2017, суббота
12:00
29 июля 2017, суббота
15:00