Тульский военно-исторический музей приглашает на музейно-педагогическое интерактивное занятие «Тайны старой шкатулки».

Вы не задумывались, какие секреты и тайны может хранить обычная шкатулка? О каких удивительных событиях она может рассказать? В чём помочь и чему научить? Ответы на эти вопросы — в новой программе «Тайны старой шкатулки». Если хотите поймать шпиона, привлечь удачу или отпугнуть злых духов, узнать о правилах этикета и разгадать головоломку, участвуйте в познавательной игре Тульского военно-исторического музея.

Стоимость участия: взрослые — 250 Р, пенсионеры, студенты — 150 Р, школьники — 100 Р.