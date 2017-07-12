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Тайны старой шкатулки

Тайны старой шкатулки

Тульский военно-исторический музей приглашает на музейно-педагогическое интерактивное занятие «Тайны старой шкатулки».

Вы не задумывались, какие секреты и тайны может хранить обычная шкатулка? О каких удивительных событиях она может рассказать? В чём помочь и чему научить? Ответы на эти вопросы — в новой программе «Тайны старой шкатулки». Если хотите поймать шпиона, привлечь удачу или отпугнуть злых духов, узнать о правилах этикета и разгадать головоломку, участвуйте в познавательной игре Тульского военно-исторического музея.

Стоимость участия: взрослые — 250 Р, пенсионеры, студенты — 150 Р, школьники — 100 Р.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
15 июля 2017, суббота
12:00
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15 июля 2017, суббота
15:00
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29 июля 2017, суббота
12:00
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