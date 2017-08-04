Сухое валяние. Золотистая щурка

Музей «Тульские древности» приглашает на встречи с народным мастером Екатериной Зерновой, посвящённые разнотравью Куликова поля и новым обитателям степи.

Вы сможете создать фигурку птицы и научитесь имитации перьев, смешиванию цветов, тонировке. На этот раз на мастер-классе вы сможете сделать по-настоящему яркую, красивую птицу, а процессе работы научитесь вживлять твёрдые элементы и работать с цветом.