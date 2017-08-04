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Сухое валяние. Золотистая щурка

Сухое валяние. Золотистая щурка

Музей «Тульские древности» приглашает на встречи с народным мастером Екатериной Зерновой, посвящённые разнотравью Куликова поля и новым обитателям степи.

Вы сможете создать фигурку птицы и научитесь имитации перьев, смешиванию цветов, тонировке. На этот раз на мастер-классе вы сможете сделать по-настоящему яркую, красивую птицу, а процессе работы научитесь вживлять твёрдые элементы и работать с цветом.

Стоимость занятия — 100 Р.
Бронирование мест по телефону 8 (4872) 36-16-63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
26 августа 2017, суббота
17:00
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