Сухое валяние. Живородящая ящерица
Музей «Тульские древности» приглашает на встречи с народным мастером Екатериной Зерновой, посвящённые разнотравью Куликова поля и новым обитателям степи.
19 августа состоится мастер-класс «Сухое валяние. Живородящая ящерица». Мастер-класс посвящен Году экологии, флоре и фауне Куликова поля. На новой встрече можно не только закрепить полученные навыки, но и освоить новые. Миниатюрная ящерка с объёмной фактурной спинкой может стать брошью, брелоком или просто приятным дополнением к интерьеру.
Стоимость занятия — 100 Р.
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Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
19 августа 2017, суббота
17:00