Музей «Тульские древности» приглашает на встречи с народным мастером Екатериной Зерновой, посвящённые разнотравью Куликова поля и новым обитателям степи.

19 августа состоится мастер-класс «Сухое валяние. Живородящая ящерица». Мастер-класс посвящен Году экологии, флоре и фауне Куликова поля. На новой встрече можно не только закрепить полученные навыки, но и освоить новые. Миниатюрная ящерка с объёмной фактурной спинкой может стать брошью, брелоком или просто приятным дополнением к интерьеру.