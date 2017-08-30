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Сухое валяние. Крапчатый суслик

Сухое валяние. Крапчатый суслик

Субботние встречи с мастером Екатериной Зерновой в сентябре будут посвящены декупажу и скрапбукингу.

Новая встреча, посвящённая технике валяния из шерсти и природе Куликова поля. На мастер-классе мы изготовим фигурку животного, которая может стать брелоком или украшением рюкзака. Это по силам и тем, кто участвовал в предыдущих встречах, так и тем, кто только пробует освоить валяние.

100 Р. Запись по телефону: 36−16−63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
30 сентября 2017, суббота
17:00
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