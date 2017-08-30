Сухое валяние. Крапчатый суслик

Субботние встречи с мастером Екатериной Зерновой в сентябре будут посвящены декупажу и скрапбукингу.

Новая встреча, посвящённая технике валяния из шерсти и природе Куликова поля. На мастер-классе мы изготовим фигурку животного, которая может стать брелоком или украшением рюкзака. Это по силам и тем, кто участвовал в предыдущих встречах, так и тем, кто только пробует освоить валяние.

100 Р. Запись по телефону: 36−16−63.