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Страх публичных выступлений - это хорошо

Страх публичных выступлений - это хорошо

В «Типографии» пройдет мастер-класс, посвященный страху публичных выступлений. Мастер-класс проведет опытный тренер по публичным выступлениям Иван Зиновьев.

Вот основные темы, о которых Иван расскажет на мастер-классе:

  • за три шага до сцены,
  • ожидания публики,
  • виды и структура выступлений,
  • язык тела и жестов,
  • удержать внимание,
  • поменять отношение к ситуации.

Вход по предварительной регистрации.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 августа 2019, четверг
19:00
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