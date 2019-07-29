Страх публичных выступлений - это хорошо
В «Типографии» пройдет мастер-класс, посвященный страху публичных выступлений. Мастер-класс проведет опытный тренер по публичным выступлениям Иван Зиновьев.
Вот основные темы, о которых Иван расскажет на мастер-классе:
- за три шага до сцены,
- ожидания публики,
- виды и структура выступлений,
- язык тела и жестов,
- удержать внимание,
- поменять отношение к ситуации.
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 августа 2019, четверг
19:00