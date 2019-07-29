Страх публичных выступлений - это хорошо

В «Типографии» пройдет мастер-класс, посвященный страху публичных выступлений. Мастер-класс проведет опытный тренер по публичным выступлениям Иван Зиновьев.

Вот основные темы, о которых Иван расскажет на мастер-классе:

за три шага до сцены,

ожидания публики,

виды и структура выступлений,

язык тела и жестов,

удержать внимание,

поменять отношение к ситуации.

Вход по предварительной регистрации.