афиша
афиша
Регистрация
Сказка и быль о болотах

Сказка и быль о болотах

С древних времён болота внушали страх и неприязнь большинству людей. Именно с ними связаны самые страшные сказки и легенды! В прошлом столетии болота варварски использовались человеком как источник сырья. Такое негативное и потребительское отношение связано с отсутствием или недостаточностью знаний об этой уникальной, ценной и очень уязвимой экосистеме. 

Посетив лекцию, вы узнаете всю правду о болотах: как они появляются, растут, чем полезны для жизни человека, зачем их охраняют. Дополнит мероприятие «виртуальная экскурсия» по болотам мира, в том числе Тульской области.

Читает лекцию ведущий специалист естественно-исторического отдела Тульского областного краеведческого музея Дина Владимировна Зацаринная.

Стоимость участия — 100 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
11 августа 2017, пятница
18:30
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.