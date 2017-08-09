Сказка и быль о болотах

С древних времён болота внушали страх и неприязнь большинству людей. Именно с ними связаны самые страшные сказки и легенды! В прошлом столетии болота варварски использовались человеком как источник сырья. Такое негативное и потребительское отношение связано с отсутствием или недостаточностью знаний об этой уникальной, ценной и очень уязвимой экосистеме.

Посетив лекцию, вы узнаете всю правду о болотах: как они появляются, растут, чем полезны для жизни человека, зачем их охраняют. Дополнит мероприятие «виртуальная экскурсия» по болотам мира, в том числе Тульской области.

Читает лекцию ведущий специалист естественно-исторического отдела Тульского областного краеведческого музея Дина Владимировна Зацаринная.

Стоимость участия — 100 Р.