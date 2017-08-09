Сказка и быль о болотах
С древних времён болота внушали страх и неприязнь большинству людей. Именно с ними связаны самые страшные сказки и легенды! В прошлом столетии болота варварски использовались человеком как источник сырья. Такое негативное и потребительское отношение связано с отсутствием или недостаточностью знаний об этой уникальной, ценной и очень уязвимой экосистеме.
Посетив лекцию, вы узнаете всю правду о болотах: как они появляются, растут, чем полезны для жизни человека, зачем их охраняют. Дополнит мероприятие «виртуальная экскурсия» по болотам мира, в том числе Тульской области.
Читает лекцию ведущий специалист естественно-исторического отдела Тульского областного краеведческого музея Дина Владимировна Зацаринная.
Стоимость участия — 100 Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
11 августа 2017, пятница
18:30